Конгресс США отказался финансировать развертывание системы ПРО в Польше
09:27, 10 мая 2007Мир
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Одобрен военный бюджет
Комитет Конгресса США по вооруженным силам отказывается финансировать развертывание системы противоракетной обороны в Европе, а именно – в Польше.
Как сообщает РИА «Новости», кроме того, принято решение сократить общие расходы на ПРО, запрошенные Белым домом на следующий год. После 15-часового заседания члены комитета единогласно одобрили военный бюджет США.
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