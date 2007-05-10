Конгресс США отказался финансировать развертывание системы ПРО в Польше

Комитет Конгресса США по вооруженным силам отказывается финансировать развертывание системы противоракетной обороны в Европе, а именно – в Польше.

Как сообщает РИА «Новости», кроме того, принято решение сократить общие расходы на ПРО, запрошенные Белым домом на следующий год. После 15-часового заседания члены комитета единогласно одобрили военный бюджет США.