Парад на Красной площади (фоторепортаж)

16:20, 09 мая 2007
Мир
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Участвовали 7 тысяч военнослужащих

На Красной площади в Москве в 10 утра прошел парад в честь Дня Победы. В нем приняли участие 7 тысяч военнослужащих.

В открытом лимузине перед строем проехал новый министр обороны Сердюков, поздравивший строй с праздником.

После этого он доложил о готовности верховному главнокомандующему Владимиру Путину и на главной площади страны зазвучали фанфары. Путин с трибуны поздравил всех россиян с великим праздником.

 

По традиции, парад открыл строй юных барабанщиков - воспитанников Суворовского училища.

В 10:42, когда весь строй прошел, над Красной площадью впервые пролетели истребители Су-27.

Завершил парад плац-концерт: рота почетного караула демонстрировала перестроения и выложила слово "ПОБЕДА" оружием на брусчатке площади.

По материалам Newsru

Фото Reuters и АР

 

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