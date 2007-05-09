Парад на Красной площади (фоторепортаж)
Участвовали 7 тысяч военнослужащих
На Красной площади в Москве в 10 утра прошел парад в честь Дня Победы. В нем приняли участие 7 тысяч военнослужащих.
В открытом лимузине перед строем проехал новый министр обороны Сердюков, поздравивший строй с праздником.
После этого он доложил о готовности верховному главнокомандующему Владимиру Путину и на главной площади страны зазвучали фанфары. Путин с трибуны поздравил всех россиян с великим праздником.
По традиции, парад открыл строй юных барабанщиков - воспитанников Суворовского училища.
В 10:42, когда весь строй прошел, над Красной площадью впервые пролетели истребители Су-27.
Завершил парад плац-концерт: рота почетного караула демонстрировала перестроения и выложила слово "ПОБЕДА" оружием на брусчатке площади.
По материалам Newsru
Фото Reuters и АР