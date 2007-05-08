В Париже опять жгут автомобили и бьют витрины

В центре французской столицы вторую ночь подряд продолжаются беспорядки, которые вызваны недовольством горожан победой Николя САРКОЗИ на президентских выборах, сообщает Reuters.

Этой ночью около 300-400 молодых людей собрались на площади Бастилии. Они выкрикивали слоганы, направленные против Н.САРКОЗИ. Молодые люди били витрины и жгли скутеры и автомобили. Для разгона демонстрантов полиции пришлось применить силу.

Накануне противники Н.САРКОЗИ начали поджигать машины в знак протеста против победы бывшего главы МВД Франции на президентских выборах. Случаи поджогов машин были зафиксированы в г.Сен-Дени, вблизи Парижа, в Пантене, Эври, Нанте, Лионе и Тулузе. Несколько десятков человек были арестованы. В самом Париже на площади Бастилии произошли столкновения около 2 тыс. демонстрантов с полицейскими.

Напомним, минувшей ночью завершился подсчет избирательных бюллетеней. Согласно результатам за Н.САРКОЗИ проголосовали 53,06%, а за кандидата от социалистической партии Сеголен РУАЯЛЬ - 46,94%. Явка избирателей составила 83,97%. Недействительными были признаны 3,53% бюллетеней.

В голосовании приняли участие 37 млн 342 тыс. 518 французов. Около 16% - или 7 млн 129 тыс. 680 человек - не пришли в избирательные участки.