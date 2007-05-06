Досрочные выборы в Турции пройдут 22 июля

Парламент Турции сегодня отменил повторное голосование в первом туре президентских выборов из-за отсутствия кворума, передает РИА «Новости”.

Согласно турецкой Конституции, в первом и во втором турах президентских выборов должно принять участие конституционное большинство, или не менее 367 депутатов 550-местного меджлиса. Второй тур выборов Президента Турции планировался на 9 мая, третий и четвертый туры - на 12 и 15 мая.

Повторное голосование планировалось провести в связи с тем, что Конституционный Суд страны 1 мая признал недействительным первый тур выборов Президента, состоявшийся 27 апреля.

По турецкой Конституции, если парламент не может избрать Президента, он распускается, и в стране назначаются досрочные выборы в законодательное собрание.

В четверг парламент уже назначил дату досрочных парламентских выборов - они состоятся 22 июля.