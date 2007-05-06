9 мая - День Европы

Около 30 тыс. человек посетили накануне в Брюсселе институты Европейского Союза в рамках дня открытых дверей.

Как передает РИА «Новости», эта акция проводится ежегодно в преддверии "Дня Европы", отмечаемого 9 мая.

В Брюсселе для посетителей были открыты здания Еврокомиссии, Совета ЕС и Европарламента. В процессе специально организованных по случаю дня открытых дверей экскурсий всем желающим были продемонстрированы не только залы заседаний европейских политиков, но и показаны короткометражные фильмы, а также фотовыставки, рассказывающие о деятельности институтов ЕС.

В здании Еврокомиссии экскурсантов встречали с музыкой и развлекательной программой, предназначенной как для взрослых, так и для детей. День открытых дверей проводился также в институтах ЕС в Страсбурге и Люксембурге.

Согласно социологическим опросам, большинство европейцев выступают в поддержку Евросоюза как региональной организации.