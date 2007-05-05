Во «Внуково» самолет столкнулся с автокраном

Самолет Ил-86 авиакомпании "Атлант-Союз", готовившийся к чартерному рейсу из московского аэропорта Внуково в египетский курортный город Шарм аш-Шейх, столкнулся сегодня в 16:08 мск с автокраном при буксировке на взлетную полосу.

Как сообщили журналистам в Росавиации, самолет получил повреждение закрылков крыла.

В настоящее время для всех 34 пассажиров, которые остались целыми и невредимыми, готовится резервный рейс. В Росавиации уточнили, что его вылет намечен на 21:00 мск.

Пострадавший Ил-86 с бортовым номером 86109 отбуксирован для ремонта. Обстоятельства его столкновения с автокраном выясняются. В Росавиации пока затрудняются назвать виновника происшествия.

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