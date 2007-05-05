На борту разбившегося в Камеруне Боинга находились граждане 23 стран

На борту потерпевшего катастрофу в субботу на юге Камеруна кенийского авиалайнера Боинг-737-800 находились граждане 23 государств, сообщает агентство Асссошиэйтед Пресс со ссылкой на представителя компании Кения эйруэйз, кому принадлежал самолет.

По уточненным данным, авиалайнер, совершавший рейс по маршруту Абиджан (Кот-д`Ивуар) - Дуала (Камерун) - Найроби (Кения), перевозил 105 пассажиров, на одного меньше, чем сообщалось ранее. Рейс обслуживали девять членов экипажа.

Уже установлено, что в самолете летели шестеро подданных Великобритании.

В район предполагаемого падения самолета направлены военные вертолеты камерунской армии, сообщила одна из сотрудниц камерунского аэропорта, попросившая не упоминать ее имя в печати. По ее словам, первая группа военных вертолетов вылетела из города Дуала на побережье Камеруна еще утром. Официально камерунские военные пока не комментировали свои действия.

По сообщению камерунского радио, предполагаемое место катастрофы находится к югу от камерунского порта Криби и к северу от границы Камеруна с Экваториальной Гвинеей. Оттуда исходит сигнал бедствия. При этом "сигнал передается с радиооборудования самолета, а не поступает от пилота", сообщил управляющий директор авиакомпании директор Титус НАЙКУНИ.

Он предположил, что сигнал издает так называемый "черный ящик" - бортовой самописец.

Ранее утром в субботу диспетчерская служба авиакомпании Кения эйруэйз объявила об утрате радиоконтакта со своим пассажирским самолетом. Контролеры наземной службы аэропорта в Дуале успели получить сигнал бедствия перед тем, как самолет исчез с экранов радара.

Известно, что кенийский Боинг 737-800 вылетел из Кот-д`Ивуара и совершил посадку в аэропорту камерунского города Дуала для приема на борт дополнительных пассажиров. Затем авиалайнер вылетел в столицу Кении Найроби в полночь - 00.05. Последнее сообщение с борта самолета было получено сразу после взлета. На этом связь оборвалась, сообщил представитель авиакомпании.

Боинг 737-800 является самолетом последнего поколения и способен принять на борт 189 пассажиров.