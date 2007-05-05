Кенийский Boeing с 106 пассажирами разбился на юге Камеруна

Самолет кенийской авиакомпании Boeing-737-800, на борту которого, по уточненным данным, находились 106 пассажиров и 9 членов экипажа, разбился в местечке Ниете на юге Камеруна, передает NEWSru.

Сообщение об исчезновении лайнера поступило сразу после его вылета. Самолет следовал из Дуалы в кенийскую столицу Найроби.

Страны Африки по уровню опасности авиаперелетов занимают, по данным Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA) на 2006 год, второе место в мире. На первом месте – Россия и страны СНГ, признанными самыми опасными государствами с точки зрения безопасности авиаперелетов.

Так, уровень авиационных инцидентов на территории бывшего СССР составляет 8,6 случая на 1 млн полетов, что в 13 раз превышает общемировой уровень (0,65 случая на миллион полетов).

В то же время в странах Африки коэффициент авиапроисшествий в 2006 году был зафиксирован на уровне 4,31 случая на 1 млн полетов, сократившись более чем вдвое по сравнению с соответствующим показателем 2005 года (9,2 случая на 1 млн полетов).

Последний раз катастрофа Boeing-737 в небе Африки произошла в октябре 2006 года. Модель Boeing-737 в настоящее время является одной из наиболее популярных среди пассажирских самолетов. На данный момент эксплуатируется более 4000 самолетов Boeing-737, что составляет более четверти от общей численности парка пассажирских самолетов. Модель Boeing-737 эксплуатируется более, чем 540 авиакомпаниями мира.