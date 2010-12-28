Экс-кандидата в Президенты Беларуси Санникова жестоко истязают?

Оппозиционный кандидат в Президенты Беларуси Андрей САННИКОВ был подвергнут пыткам во время содержания в тюрьме.

Об этом сообщает международная правозащитная организация “Международная амнистия” (Amnesty International).

Адвокат А.САННИКОВА сообщил правозащитникам, что у его подзащитного сломаны ноги, и из того, как он говорит и держится, можно сделать вывод о возможном повреждении головного мозга. А.САННИКОВ нуждается в неотложной медицинской помощи.

Amnesty International напоминает, что А.САННИКОВ был ранен, когда милиция разгоняла акцию протеста против фальсификации выборов, которые были зафиксированы в ходе президентских выборов 19 декабря. По словам очевидцев, милиционеры сбили его с ног, придавили щитом и стали прыгать по нему. В итоге А.САННИКОв получил серьезную травму ног. Друзья пытались отвезти его в больницу, однако милиция остановила автомобиль, А.САННИКОВА вытащили из машины и арестовали. Свидетели утверждают, что на тот момент у него не было заметных повреждений головы. Его жена, Ирина ХАЛИП, которая ехала в автомобиле, получила удар в лицо и также была арестована.

Адвокату А.САННИКОВА позволили посетить его в тюрьме вечером 20 декабря. По словам адвоката, в тюрьме его подзащитный получил новые порезы и кровоподтеки на руках, лице и голове, он не мог стоять и едва двигался. Новые раны четко свидетельствуют о том, что А.САННИКОВА избили уже в тюрьме. Адвокат назвал ужасным состояние оппозиционного политика и сказал, что по тому, как его подзащитный говорил и держался, можно сделать вывод о повреждении головного мозга.

Amnesty International серьезно обеспокоена тем, что А.САННИКОВ может иметь необратимые повреждения головного мозга и другие травмы, если его немедленно не переведут в больницу. Правозащитники также обеспокоены тем, что во время пребывания под стражей А.САННИКОВА могут подвергать пыткам.