В Кении с экранов радаров пропал Boeing с 109 пассажирами на борту

10:30, 05 мая 2007
Мир
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Связь потеряли сразу после взлета

Кенийская авиакомпания Kenya Airways потеряла связь со своим самолетом Boeing 737-800, который направлялся из Дуалы (Камерун) в столицу Кении Найроби.

Как сообщает телерадиокорпорация ВВС, в авиакомпании заявляют, что связь была потеряна сразу после взлета лайнера.

По данным кенийского телевидения, на борту Boeing находятся 109 человек.

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