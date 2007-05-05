В Кении с экранов радаров пропал Boeing с 109 пассажирами на борту

Кенийская авиакомпания Kenya Airways потеряла связь со своим самолетом Boeing 737-800, который направлялся из Дуалы (Камерун) в столицу Кении Найроби.

Как сообщает телерадиокорпорация ВВС, в авиакомпании заявляют, что связь была потеряна сразу после взлета лайнера.

По данным кенийского телевидения, на борту Boeing находятся 109 человек.