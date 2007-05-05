В Кении с экранов радаров пропал Boeing с 109 пассажирами на борту
10:30, 05 мая 2007Мир
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Связь потеряли сразу после взлета
Кенийская авиакомпания Kenya Airways потеряла связь со своим самолетом Boeing 737-800, который направлялся из Дуалы (Камерун) в столицу Кении Найроби.
Как сообщает телерадиокорпорация ВВС, в авиакомпании заявляют, что связь была потеряна сразу после взлета лайнера.
По данным кенийского телевидения, на борту Boeing находятся 109 человек.
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