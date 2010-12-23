Евросоюз возобновил санкции против Северной Кореи

Совет ЕС принял решение возобновить санкции против Северной Кореи и расширить их.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, соответствующее решение было принято 22 декабря по письменной процедуре.

В результате решения список физических и юридических лиц, на которых распространяются санкции, был дополнен одним гражданином Кореи и шестью организациями.

Санкции включают в себя отказ в выдаче виз в страны-члены Европейского Союза, а также «замораживание» активов.

Кроме того, решение Евросоюза предполагает ограничение торговой активности, в частности, в сфере вооружений.