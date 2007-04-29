Народного артиста СССР Лаврова похоронили в Санкт-Петербурге

Народный артист СССР Кирилл Лавров похоронен на Богословском кладбище в Санкт-Петербурге, рядом с могилой своей жены Валентины, сообщает ИТАР-ТАСС.

Отпевание художественного руководителя Большого драматического театра им.Г.Товстоногова прошло утром в Храме Святого Апостола и Евангелиста Иоанна Богослова, где в 1925 г. К.Лавров был крещен. Затем гроб с телом почетного гражданина Санкт-Петербурга был перевезен в БДТ, где состоялась гражданская панихида.

Проститься с актером пришли друзья и коллеги, а также тысячи почитателей его таланта.

К.Лавров скончался утром 27 апреля на 82-м году жизни, после тяжелой болезни. В последний год он тяжело болел, в октябре 2006-го его экстренно госпитализировали в отделение сердечно-сосудистой хирургии Военно-медицинской академии, но позже выписали, не подтвердив предварительный диагноз - разрыв аневризмы брюшной аорты.