Президент Ирландии распустила парламент

Президент Ирландии Мэри МАКАЛИС по предложению премьер-министра Берти АХЕРНА в воскресенье распустила парламент страны, сообщает агентство Рейтер.

"Этим утром президент Ирландии Мэри МАКАЛИС распустила 29-й парламент", - говорится в заявлении президентской пресс-службы.

Местные СМИ сообщают, что премьер-министр страны Б.АХЕРН, чей второй пятилетний срок во главе правительства заканчивается, назначит день выборов на 24 мая.

55-летний Б.АХЕРН стал самым молодым премьер-министром, когда занял этот пост по итогам всеобщих выборов в 1997 году. Полагают, что он может вновь рассчитывать на переизбрание, хотя подобный исход предстоящего голосования наблюдатели в Ирландии не склонны рассматривать как "гарантированный".