В Беларуси уже второй кандидат в президенты попал в ДТП

В Беларуси еще один кандидат в президенты Виталий РЫМАШЕВСКИЙ (от незарегистрированной партии "Белорусская христианская демократия") попал в автомобильную аварию.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе В.РЫМАШЕВСКОГО.

"11 декабря после встречи в Гомеле Виталий РЫМАШЕВСКИЙ вместе с членами своей команды возвращался обратно на автомобиле в Минск. На участке дороги между Гомелем и Буда-Кошелево внезапно навстречу автомобилю, в котором двигался В.РЫМАШЕВСКИЙ, выехал автомобиль ЗИЛ без опознавательных знаков. Водитель автомобиля кандидата на пост Президента от БХД успел направить машину на обочину дороги и таким образом избежать столкновения", - сообщили в пресс-службе.

Кроме того, в избирательном штабе кандидата заявляют, что в течение последних двух дней В.РЫМАШЕВСКИЙ и его семья получают угрозы. "10 декабря у подъезда дома, куда подвозили жену и дочь Виталия РЫМАШЕВСКОГО, во второй раз было пробито колесо в автомобиле кандидата в Президенты", - добавили в пресс-службе.

"Я расцениваю эти случаи как провокацию спецслужб по личному приказу узурпатора власти в нашей стране. Этот сигнал можно рассматривать как личную угрозу для меня и моей семьи. Я осознаю, что в любой момент меня могут отравить или совершить какие-то другие провокации. Эти действия спецслужб подтверждают панику и страх, которые охватили действующее руководство. Я хочу призвать их покаяться и мирно уйти от власти. Хочу также обратиться к исполнителям этих нечеловеческих приказов – такими методами меня не напугать!", - заявил В.РЫМАШЕВСКИЙ.

По его словам, избирательный штаб готовит обращение в прокуратуру с требованием расследования вышеупомянутых случаев, а также в правозащитные, правоохранительные органы Беларуси и международные организации с просьбой оказать содействие в обеспечении безопасности В.РЫМАШЕВСКОГО и его семьи.

Как сообщал УНИАН, утром 11 декабря в ДТП попал автомобиль "Фольксваген Гольф", в котором ехал еще кандидат в президенты Беларуси Ярослав РОМАНЧУК.