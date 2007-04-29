В кафе в центре Москвы расстреляли посетителей

В результате стрельбы в кафе в центре Москвы убит мужчина и тяжело ранена его спутница, сообщил РИА "Новости" сотрудник Управления информации столичного ГУВД.

"Сигнал о стрельбе в кафе, расположенном в доме 12 по улице Большая Дмитровка, поступил около 1.30 мск. Сейчас на месте работает оперативно-следственная группа, которая выясняется обстоятельства преступления. Пострадавший доставлен в одну из больниц города", - сообщил источник в правоохранительных органах Москвы.

По словам представителя Управления информации столичного ГУВД, инцидент, вероятнее всего, был вызван ссорой между посетителями кафе ПирОГИ. "По предварительной версии, преступление не носит заказной характер. Возможно, что стрельба в кафе стала результатом ссоры между одним из нападавших и погибшим", - сказал собеседник агентства.

"По предварительной версии, женщина попала под выстрелы случайно", - добавил он.