Аварийная посадка Ту-154 в «Домодедово»: двое погибших, 40 - пострадавших

В Москве два человека погибли и 40 пострадали в результате аварийной посадки Ту-154 в аэропорту «Домодедово».

Об этом сообщил РИА «Новости» представитель Главного управления МЧС России.

Самолет Ту-154 авиакомпании "Дагестанские авиалинии", совершавший сегодня рейс №372 из Москвы в Махачкалу, после вылета из аэропорта "Внуково" совершил в "Домодедово" аварийную посадку с неработающими двигателями и получил серьезные повреждения, выкатившись за пределы взлетно-посадочной полосы.

"По последним данным, в результате аварийной посадки погибли два человека, еще 40 человек пострадали", - сказал представитель МЧС.

До десяти пострадавших при аварийной посадке Ту-154 находятся в крайне тяжелом состоянии, сообщил представитель Минздравсоцразвития РФ.

Прокуратура начала проверку в связи с инцидентом.

По данным транспортной прокуратуры, на борту находились 163 пассажира и девять членов экипажа. Среди пассажиров были дети.