В Польше после серии взрывов в жилых домах эвакуировали 6,5 тыс. человек

Около 6,5 тыс. человек эвакуировали вчера вечером в польском городе Желёна Гура на Западе Польши после серии взрывов в жилых домах в одном из кварталов города.

Как передает корреспондент УНИАН в Польше, по данным польских СМИ, вследствие взрывов погиб один 50-летний мужчина и еще 8 человек получили ранение.

Причиной трагедии, скорее всего, стала авария в газовой сети, которая привела к резкому увеличению давления, вследствие чего нескольких домах произошли взрывы и пожары.

Большинство людей, которых эвакуировали, ночью смогли вернуться домой, где, однако, не было света и газа.

300 жителей наиболее пострадавшего дома до сих пор не могут вернуться в свои квартиры.