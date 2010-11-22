Саммит Украина-ЕС одобрил План действий по отмене визового режима

Саммит Украина-Европейский Союз одобрил План действий по отмене визового режима.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом говорится в совместном заявлении для прессы по итогам 14-го саммита Украина-ЕС, который состоялся сегодня в Брюсселе.

“Лидеры одобрили План действий по визовой либерализации для Украины. План действий определяет все технические условия, которые должна выполнить Украина для обеспечения прогресса в направлении введения безвизового режима как долгосрочной перспективы для краткосрочных поездок граждан Украины”, - написано в документе.

Предусматривается, что его реализация начнется сразу, и будет подвергаться систематическому мониторингу обеими сторонами.

Как сообщал УНИАН, Украина и Евросоюз начали безвизовый диалог в октябре 2008 года. В мае этого года стороны договорились о предоставлении Украине Плана действий по отмене визового режима.

25 октября Совет иностранных дел ЕС в своих выводах о «Восточном партнерстве» определил основные параметры Плана действий.

Документ будет состоять из двух частей. На первом этапе предусматривается внесение изменений в законодательство Украины, а на втором – реализация внесенных изменений на практике.

При этом страны - члены ЕС решили вместе с Еврокомиссией мониторить выполнение Украиной поставленных перед ней условий для отмены визового режима.

Предоставление Плана действий также не означает автоматизма в отмене виз.

Справка УНИАН. Сегодня в Брюсселе состоялся 14-й саммит Украина-ЕС. В ходе саммита стороны оценили ход переговоров по соглашению об ассоциации и по созданию зоны свободной торговли, внутреннему развитию в Украине и ЕС, по вопросу регионального сотрудничества в отношениях с Россией, Беларусью, по урегулированию Приднестровского конфликта.