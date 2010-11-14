Аль-Каида обещала не трогать паломников в Мекке

В Саудовской Аравии сегодня начался хадж к святым местам ислама.

Как передает Радио "Свобода", по оценке властей королевства, в этом году Мекку и её окрестности посетят около 2 млн. паломников, большинство из которых иностранцы. Всего им было выдано 1 млн. 700 тыс. разрешений на въезд.

Хадж по традиции продлится пять дней. Никаких серьезных инцидентов не зарегистрировано, однако, как отметил министр внутренних дел Саудовской Аравии Найеф бин АБДУЛ-АЗИЗ, нельзя исключать возможности нападения со стороны "Аль-Каиды".

В ответ на заявление министра представители террористической организации уже заявили, что не стремятся к кровопролитию среди мусульман.