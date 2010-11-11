Россия не собирается уходить с Байконура

Россия не уйдет с Байконура после запуска своего космодрома "Восточный", заявил глава Роскосмоса Анатолий Перминов в среду в Астане.

"Со всей ответственностью заявляю еще раз - Россия с 2050 года не уйдет с Байконура. Я вижу Россию и Казахстан как две космические державы, которые будут эксплуатировать космодром и в будущем, там появятся новые комплексы, новые направления", - приводит его слова Би-би-си.

Перминов заверил, что "после строительства космодрома "Восточный" больших изменений не будет в деятельности космодрома Байконур".

Летом этого года российский премьер-министр Владимир Путин заявил, что космодром "Восточный", который построят в Приамурье к 2015 году, будет гарантией полной независимости России в космической деятельности.