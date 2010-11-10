Тимошенко: если резолюция ПАСЕ будет адекватна, это поможет

Лидер партии «Батьківщина» Юлия ТИМОШЕНКО надеется, что резолюция ПАСЕ по Украине будет адекватной нынешней ситуации в нашем государстве.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ТИМОШЕНКО заявила сегодня во время пресс-конференции.

«Я надеюсь, что резолюция ПАСЕ будет адекватна нынешней ситуации. И если она будет адекватна, то это поможет развитию украинской демократии», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Она напомнила, что Украина по собственному желанию вступила в Совет Европы и взяла на себя обязательства, которые она должна выполнять. «И первым таким обязательством является сохранение прав и свобод людей и сохранение всех демократических учреждений», - сказала она. Ю.ТИМОШЕНКО заметила, что тот мониторинг, который в настоящее время проводит ПАСЕ, является добровольным со стороны Украины. «И поэтому, если брали на себя обязательства, то их нужно выполнять. А нынешние выборы доказали, что они не отвечают международным стандартам», - сказала она.

Как сообщал УНИАН, 16 ноября в Париже состоится заседание Мониторингового комитета ПАСЕ, одним из пунктов повестки дня которого будет развитие событий в Украине в ходе местных выборов.

Об этом, как сообщили УНИАН в пресс-службе партии «За Украину!», сказала заместитель председателя Постоянной делегации в Парламентской Ассамблее Совета Европы, член Мониторингового комитета ПАСЕ народный депутат Украины Ольга ГЕРАСИМЮК.

«Я готовлюсь к этому заседанию, где будут представлены собранные материалы о ходе выборов. Я также везу туда материалы о нарушениях, зафиксированных оппозиционными партиями, и материалы, предоставленные независимыми экспертами», – сказала депутат.

О.ГЕРАСИМЮК напомнила, что Украина до сих пор находится под мониторингом выполнения своих обязательств перед Советом Европы в части постоянного изменения избирательного законодательства накануне выборов в пользу заинтересованной политической силы.

«Выборы в Украине будут обязательной темой в ПАСЕ, поскольку мониторинг предусматривает свободное и прозрачное изъявление воли народа на выборах. Мониторинговый комитет будет рассматривать мнение докладчиков, будет анализировать предоставленные материалы о ходе выборов», - отметила член группы «За Украину!».