Яценюк в Москве: Украина заинтересована в экономических проектах ЕЭП

Министр иностранных дел Украины Арсений ЯЦЕНЮК заявляет, что Украина заинтересована исключительно в экономических проектах в рамках Единого экономического пространства.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на пресс-конференции в Москве.

«Мы заинтересованы исключительно в экономических составляющих проектов в рамках ЕЭП», - сказал он.

По словам А.ЯЦЕНЮКА, для Украины приемлемы все соглашения, в которых отсутствует два пункта: о наднациональном органе и органе по разрешению споров.

По мнению А.ЯЦЕНЮКА, экономическая составляющая проектов в рамках Единого экономического пространства должна быть наполнена энергетической политикой. При этом он с сожалением отметил, что в рамках ЕЭП нет энергетических соглашений. «Если бы кроме изменения пакетного подхода мы пересмотрели суть и экономическую составляющую ЕЭП, в частности более широко рассмотрели вопросы энергетического сотрудничества и транзитного протокола, я думаю, что релевантность ЕЭП увеличилась бы», - считает А.ЯЦЕНЮК. По его словам, на сегодня этот вопрос находится в «определенной стадии затухания» со стороны всех участников ЕЭП.