В Атлантике терпит бедствие польский учебный бриг с 36 юнгами

Польский бриг "Фредерик Шопен" терпит бедствие в Атлантическом океане в условиях штормовой погоды, передает ИТАР-ТАСС.

Как сообщила сегодня береговая охрана английского порта Фалмут, учебный двухмачтовый парусник подал сигнал о помощи сегодня около 8 утра по британскому времени, когда находился в 86 морских милях (160 км) к юго-западу от островов Силли (расположенных, в свою очередь, в 45 км к юго-западу от оконечности английского полуострова Корнуолл).

На данный момент ураганный ветер уже сломал переднюю мачту судна. Существует угроза потери и второй мачты парусника.

На борту брига находится экипаж из 47 человек, из них 36 юнг возрастом 14 лет. Как отмечается, никто из членов команды судна не пострадал.

На поданный "Фредериком Шопеном" сигнал SOS откликнулись три судна: контейнеровоз, сухогруз и рыболовецкий корабль.