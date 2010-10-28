Президент Азербайджана сегодня посетит Украину

Президент Азербайджана Ильхам АЛИЕВ сегодня посетит Украину и встретится со своим украинским коллегой Виктором ЯНУКОВИЧЕМ.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента Украины, в рамках визита запланированы церемония возложения венков к Могиле Неизвестного солдата и церемония чествования памяти жертв Голодоморов в Украине.

После этого состоится встреча президентов Украины и Азербайджана «с глазу на глаз».

Также запланированы Второе заседание Совета президентов Украины и Азербайджанской Республики и церемония подписания двусторонних документов.

Кроме того, главы двух государств пообщаются с представителями средств массовой информации.

7 октября, после 8-го заседания совместной Межправительственной украинско-азербайджанской комиссии по вопросам экономического сотрудничества первый вице-премьер-министр Украины Андрей КЛЮЕВ сообщил журналистам, что Украина и Азербайджан намерены в ближайшее время подписать план стратегического сотрудничества на 2011-2015 годы.

В частности, по его словам, план будет охватывать вопросы сотрудничества в военно-технической и космической сферах, в транспорте, тяжелом машиностроении, топливно-энергетическом комплексе, сельском хозяйстве и других отраслях, включая образование и культуру.

Кроме того, Украина и Азербайджан, как сообщил А.КЛЮЕВ, намерены в ближайшее время договориться об увеличении объемов поставок каспийской нефти в Украину. Конкретные цифры увеличения объемов поставок “будут известны в течение двух-трех недель”.

РИА “Новости” считает, что речь идет о поставках нефти через Украину в Европу, как это планировалось еще при проектировании нефтепровода "Одесса-Броды" (2001 г.). Кроме того, каспийская нефть может поставляться из порта Одессы на два НПЗ, которые располагаются недалеко от города Броды. А пока Азербайджан продает нефть только Кременчугскому НПЗ: около 1,3 млн. тонн за девять месяцев т.г., что примерно на 40% ниже заявленных ранее планов украинского нефтезавода.

Чтобы снизить зависимость от импорта российского газа Украина также намерена строить собственный терминал сжиженного газа (СПГ) на Черноморском побережье, и Азербайджан приглашен участвовать в этом проекте. Накануне своего визита в Киев И.АЛИЕВ в интервью украинским СМИ подтвердил готовность Азербайджана сотрудничать с Украиной в сфере поставок СПГ. Он также выразил уверенность, что Азербайджан может за короткое время нарастить добычу газа до 40 или даже 50 миллиардов кубометров в год, если будут подписаны контракты на поставки.