На ферме в Англии незаконно работали румынские дети

В минувшее воскресенье пришло известие о том, что прямо в сердце Англии, в графстве Вустершир на поле у местного фермера работали дети из Румынии, сообщает Би-би-си.

Полиция Западной Мерсии получила сигнал о том, что на ферме в холмах Малверн происходит что-то странное. Посланные туда полицейские обнаружили, что рано утром на поля там выводят группу в составе 6-7 детей, младшему из которых всего 9 лет, а старшему нет и 15.

Румынские дети работали от зари до зари, собирая урожай зеленого лука. Они оказались в составе группы сезонных рабочих, которые регулярно прибывают на заработки в Англию, пользуясь безвизовым въездом для граждан стран Европейского союза.

Полицию особенно насторожило то, что некоторые дети работали без сопровождения родителей или вообще взрослых. Это вызыает подозрения, что их ввезли в страну нелегально и что речь идет о торговле людьми.

Таких случаев становится все больше. Только за первые шесть месяцев этого года британская полиция расследовала 212 таких эпизодов с участием детей. Это 26% от всех случаев нелегального ввоза рабочей силы в страну. Всего детей для нелегальной работы в Великобритании ввозили из 33 стран.

Управление по лицензированию рабочей силы занимается тем, что следит, чтобы сезонные рабочие, нанимаемые на фермах, имели лицензированных бригадиров, которые следили бы за выполнением законов по охране труда, справедливой оплате и безопасности. Группа румын, обнаруженная на ферме в Вустершире, не имела такого бригадира. Сейчас дети находятся под охраной полиции, ведется расследование.