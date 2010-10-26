В Ираке нет карт заминированных районов

Ирак обратился к международному сообществу с просьбой помочь в обезвреживании около 20 млн мин, заложенных на территории страны в последние 20 лет.

"Обнаружить эти мины очень сложно, поскольку нет карт с указанием заминированных районов, - заявил премьер-министр Ирака Нури аль-Малики на организованной его правительством международной конференции по разминированию в Багдаде. - Поэтому нам нужна помощь стран-доноров и опыт международного сообщества в этом деле".

По данным ООН, которые приводит РосБизнесКонсалтинг, с 1991 года около 8 тыс. иракцев, в том числе 2 тыс. детей погибли или получили увечья при подрыве на минах. Неразорвавшиеся мины были установлены в разных районах Ирака в период войны с Ираном в 1980-1988 гг., во время конфликта с Кувейтом в 1991-м и с 2003-го, когда началось вторжение войск международной коалиции.