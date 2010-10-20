Румынский социалист предлагает дать время правительству Украины

Депутат Европарламента Адриан СЕВЕРИН (группа Прогрессивного Альянса социалистов и демократов, Румыния) предлагает дать новому украинскому правительству время на действия и не оценивать заранее его достижения и недостатки в работе.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня, выступая на сессии Европарламента в Страсбурге во время обсуждения ситуации в Украине.

"Украина - это страна, которая сталкивается со многими вызовами. Новое правительство было избрано на честных и свободных выборах, признанных всеми нами. И я считаю, что сейчас - время дать этому правительству сделать свой вклад и не осуждать заранее, с первых минут его мандата, его достижения и то, чего оно не сделало", - сказал депутат.

По его мнению, реальная проблема дебатов в Европарламенте заключается в том, что ряд евродепутатов очень быстро поделили украинских политиков на прозападных и провосточных.

"И теперь мы имеем проблему, с тех пор, как прозападные не у власти, признать способность так называемых провосточных внести свой вклад и помочь стране в продвижении ее европейских ожиданий", - сказал А.СЕВЕРИН.

Он также выразил убеждение в том, что депутаты Европарламента должны осознать, что реальными прозападными политиками в Украине будут проукраинские политики, "которые смогут принести верховенство права, демократии и европейскую модернизацию в свою страну".

Депутат также предложил отложить принятие резолюции по Украине, запланированное на завтра, 21 октября.

"Поскольку страна - накануне выборов, перед переговорами с нами нам не следовало бы принимать резолюцию посреди политического процесса и прежде, чем мы получим факты, из которых могли бы сделать выводы", - отметил А.СЕВЕРИН.

Как сообщал УНИАН, сегодня в Европарламенте состоялись дебаты по ситуации в Украине. Завтра, 21 октября, Европарламент планирует определиться относительно проекта резолюции по Украине.