ЕС обеспокоен нарушениями демократических свобод в Украине

Европейский Союз обеспокоен сообщениями о нарушениях демократических свобод в Украине.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом комиссар ЕС по вопросам расширения и Европейской политики соседства Стефан ФЮЛЕ заявил сегодня, выступая на сессии Европарламента в Страсбурге.

«Мы обеспокоены последовательными и широко распространенными сообщениями о нарушении фундаментальных свобод и фундаментальных принципов в Украине. Особую обеспокоенность вызывают вопросы свободы СМИ, свободы собраний и свободы объединений», - сказал он.

Еврокомиссар отметил, что необходимо уважать эти фундаментальные права, поскольку они являются лучшей гарантией свободы личности, а также обеспечивают конкуренцию идей, что является необходимым компонентом действительно открытого инновационного и конкурентного общества.

«Для Евросоюза и наших стран-членов уважение к правам человека, демократическим принципам и верховенству права являются фундаментальными принципами, которые держат нас вместе. Это принципы, в которых мы не можем идти на компромисс», - подчеркнул С.ФЮЛЕ.

«Наше сближение с Украиной будет определяться соблюдением этих ценностей», - подчеркнул он.

Европейский Союз подчеркивает необходимость проведения в Украине конституционной реформы.

«1 октября Конституционный Суд Украины вынес решение, которым отменил конституционные изменения, внесенные в 2004 году, после Помаранчевой революции. Это решение лишь усилило потребность Украины в проведении более широкой конституционной реформы через всеобъемлющий конституционный процесс», - сказал С.ФЮЛЕ.

Комиссар отметил, что такая реформа должна установить во власти эффективную и окончательную систему сдерживаний и противовесов в соответствии с европейскими стандартами.