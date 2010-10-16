Меркель: иммигрантам нужно выучить немецкий язык

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что попытки ее страны построить мультикультурное общество потерпели полное поражение, сообщает Би-би-си.

Выступая на собрании своей консервативной партии ХДС в Потсдаме Меркель сказала, что концепция мультикультурности, подразумевающая, что люди, представляющие разные культурные традиции, могут мирно сосуществовать друг с другом, не работает в Германии.

При этом она добавила, что, хотя ислам и является частью Германии, иммигрантам надо прилагать больше усилий для того, чтобы интегрироваться в немецкое общество, включая необходимость выучить немецкий язык.