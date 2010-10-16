Московские власти разрешили митинг за отставку Путина

Московские власти согласовали проведение митинга оппозиции на Пушкинской площади 23 октября, сообщил РИА Новости лидер движения "За права человека" Лев Пономарев.

"Я сам не являюсь заявителем этого митинга. Заявитель - "Комитет пяти требований" - подавал заявку на проведение 23 октября митинга", - сказал Пономарев, отметив, что одним из требований митингующих будет отставка правительства. "Знаю, что власти его (проведение митинга) согласовали", - добавил правозащитник.

По его словам, на Пушкинскую площадь может придти порядка 300 человек.

"Я сам буду участником этого митинга и приду на площадь", - добавил правозащитник.

Среди основных требований организаторов акции - роспуск обеих палат Федерального собрания и проведение досрочных выборов.

Комментариев московских властей пока не поступало.