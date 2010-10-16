Московские власти разрешили митинг за отставку Путина
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Московские власти согласовали проведение митинга оппозиции на Пушкинской площади 23 октября, сообщил РИА Новости лидер движения "За права человека" Лев Пономарев.
"Я сам не являюсь заявителем этого митинга. Заявитель - "Комитет пяти требований" - подавал заявку на проведение 23 октября митинга", - сказал Пономарев, отметив, что одним из требований митингующих будет отставка правительства. "Знаю, что власти его (проведение митинга) согласовали", - добавил правозащитник.
По его словам, на Пушкинскую площадь может придти порядка 300 человек.
"Я сам буду участником этого митинга и приду на площадь", - добавил правозащитник.
Среди основных требований организаторов акции - роспуск обеих палат Федерального собрания и проведение досрочных выборов.
Комментариев московских властей пока не поступало.