Лидеры "пророссийских" партий Киргизии решают вопросы в Москве

Лидеры "пророссийских" партий, прошедших в парламент Киргизии, проводят консультации в Москве. Как сообщает Deutsche Welle со ссылкой на сайт 24.kg, трое из них - руководители "Ар-Намыса", "Ата-Журта" и "Республики" - прибыли в российскую столицу еще в четверг.

Предполагается, что в Москве с ними обсуждают вопрос о создании коалиции. Как известно, у четырех "пророссийских" партий довольно разные идеологические платформы и они не во всем ладят, отмечает 24.kg. Между лидерами некоторых из них есть и личные противоречия. Российские политические круги пытаются склонить партийных лидеров к сотрудничеству в парламенте.

Со своей стороны администрации США не считает, что формирование пророссийской коалиции в парламенте Киргизии приведет к охлаждению отношений. "Пророссийская - совсем не обязательно антиамериканская. За последний год одно из важных проявлений политического прогресса в Центральной Азии для США - это более тесное сотрудничество с Россией, особенно по вопросам, связанным с Киргизией", - заявил помощник госсекретаря США по вопросам Южной и Центральной Азии Роберт Блейк в интервью узбекской службе "Голоса Америки".

В свою очередь посол США в Киргизии Татьяна Гфеллер-Волкофф на вопрос корреспондента радиостанции, повлияет ли на отношения Бишкека и Вашингтона вероятное формирование в парламенте коалиции партий с пророссийскими взглядами, заявила, что не ожидает "никаких негативных последствий в этом плане". По словам главы американского диппредставительства, США и Россию "объединяет множество совместных интересов в Киргизии, включая установление стабильности и демократии, борьбу против терроризма и наркотрафика".