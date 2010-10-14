Аварийный завод в Венгрии откроют через день-два

Венгерский завод Ajka Timfoldgyar, на котором в начале октября произошла крупная утечка токсичных отходов, откроется до конца недели. Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на CNN и венгерских чиновников.

До запуска завода спасателям предстоит завершить работы по уборке его территорий. После открытия предприятия за ситуацией на заводе будут наблюдать представители правительства. Охранять Ajka Timfoldgyar будет венгерская полиция.

Авария на заводе произошла 4 октября. Из резервуара, в котором хранился красный шлам, вытекло более миллиона кубометров токсичного вещества. Еще полмиллиона кубометров находятся в резервуаре, который, как показало обследование, находится в аварийном состоянии. Специалисты выражают опасения, что ситуация может повториться.

В среду количество жертв аварии достигло девяти человек: еще один пострадавший скончался в больнице от отравления.

11 октября по делу об аварии был арестован исполнительный директор компании MAL, владеющей заводом Ajka Timfoldgyar, Золтан Бакони. Как стало известно в среду, топ-менеджера выпустили под залог.