Ученые призывают присоединиться к проекту "Памир-Чакалтая"

Ученые стран СНГ призывают правительства своих стран присоединиться к Соглашению о создании и деятельности Международного научно-исследовательского центра (МНИЦ) «Памир-Чакалтая», подписанного Правительствами России и Таджикистана 29 августа 2008 года.

Как сообщил УНИАН пресс-секретарь Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества государств-участников СНГ (МФГС) Александр КАЛУГИН, об этом говорится в резолюции научно-практической конференции, завершившейся накануне в столице Таджикистана.

В международной научно-практической конференции «Перспективы междисциплинарных высокогорных исследований с учетом астро-космических факторов в рамках Международного научно-исследовательского центра «Памир-Чакалтая», организованной Академией наук Таджикистана при поддержке МФГС, приняли участие ученые из Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана и Украины.

Участники конференции отметили важность взаимовыгодного сотрудничества в сфере науки и вовлечения в эту деятельность молодых ученых. По их мнению, необходимо активно развивать сотрудничество ученых в области фундаментальных и прикладных научных исследований, являющихся ключевым элементом инновационного развития экономик стран СНГ.

Также ученые стран СНГ высказались за проведение в 2011 году международной школы молодых ученых стран СНГ в области фундаментальных прикладных проблем физики сверхвысоких энергий, элементарных частиц и космических лучей в Таджикистане с использованием уникальной научной установки МНИЦ «Памир-Чакалтая», расположенной в горах Восточного Памира на высоте 4 400 метров над уровнем моря.

Напомним, что Содружество независимых государств (СНГ) – это региональная международная организация, созданная странами бывшего СССР в декабре 1991 года, кроме трнх прибалтийских государств – Литвы, Латвии и Эстонии, которые после обретения независимости взяли курс на евроинтеграцию и ныне являются членами Евросоюза.

Кроме того, после войны 2008 года с Россией Грузия решила выйти из СНГ, и через год ее членство в этой организации было автоматически прекращено.

Украина не является членом СНГ, поскольку не ратифицировала Устав содружества, имея при этом статус государства-участника СНГ.