МОТ: у безработных снижается представление о качестве жизни

При сохранении нынешней политики развитым государствам не удастся выйти на докризисный уровень занятости раньше, чем в 2015 году. А развивающимся странам для этого потребуется создать более 8 млн. новых рабочих мест.

Об этом говорится в новом исследовании Международной организации труда (МОТ), составленном на основе данных из почти 150 стран мира, передает Радио ООН.

Несмотря на то, что после трех лет кризиса экономика начала расти, и в некоторых странах, особенно в Азии и Латинской Америке, отмечается оздоровление в сфере занятости, специалисты МОТ отмечают, что «на горизонте занятости возникли новые тучи, и во многих странах перспективы далеко не радужные».

Почти в 25 странах, включая развитые, были отмечены социальные волнения, связанные с финансовым и экономическим кризисом, падающим уровнем заработной платы и ухудшением условий труда.

Кроме того, в некоторых странах более 4 млн. людей, потерявших работу, перестали ее искать. Среди безработных наблюдается снижение представлений о качестве жизни, и даже те, кто имеет работу, не испытывают от нее удовлетворения. Люди перестают доверять государству, и у них растет чувство несправедливости.

В этой связи специалисты МОТ предлагают ориентировать экономическую политику на восстановление рынка труда, добиваться соответствия заработной платы росту производительности труда и обеспечивать социальную защиту уязвимых слоев населения.

Справка УНИАН. Международная организация труда (МОТ) - специальное агентство системы ООН - создано в 1919 году.

МОТ разрабатывает международные трудовые нормы в форме конвенций и рекомендаций, устанавливая минимальные стандарты в сфере трудовых прав.