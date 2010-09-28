И.о. Президента распустил парламент Молдовы

Временно исполняющий обязанности Президента Молдовы Михай ГИМПУ объявил о роспуске парламента страны.

Как передает РИА «Новости», досрочные выборы пройдут 28 ноября текущего года.

Подписывая указ о роспуске парламента и назначении даты досрочных парламентских выборов, М.ГИМПУ заявил, что "выражает сожаление, что вынужден подписать этот указ, так как люди, хотевшие перемен, дали властям мандат на четыре года".

В указе констатируется, что парламент распущен в связи с не избранием Президента. Парламент распускается с 29 сентября. Со среды парламент может принимать лишь ординарные законы и постановления.

В то же время М.ГИМПУ отметил, что парламент, видимо, соберется еще на несколько заседаний.

Как сообщалось, Конституционный суд Молдовы 21 сентября принял решение, что не избрание Президента на выборах 10 ноября и повторных выборах 7 декабря 2009 года является обстоятельством, оправдывающим роспуск парламента.

Председатель КС Дмитрий ПУЛБЕРЕ пояснял, что согласно статье 78 Конституции Молдовы, если после повторных выборов Президент не избран, действующий Президент распускает парламент и объявляет дату следующих выборов.