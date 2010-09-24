В Москве умер лидер ГКЧП
08:54, 24 сентября 2010Мир
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Янаеву было 72 года
|Геннадий Янаев
Бывший член Политбюро, секретарь ЦК КПСС и вице-президент СССР, во время путча Г.ЯНАЕВ был назначен исполняющим обязанности президента Советского Союза, сообщает радио «Свобода».
Впоследствии, за участие в перевороте он был привлечён к уголовной ответственности и помещён в тюрьму "Матросская тишина". В 1994 году его освободили по амнистии Госдумы РФ.
В последние годы Г.Янаев занимал должность заведующего кафедрой отечественной истории и международных отношений Российской международной академии туризма.
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