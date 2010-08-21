В Афганистане закроют частные охранные фирмы

Президент Афганистана Хамид Карзай отдал распоряжение к концу года закрыть в стране все частные охранные фирмы, сообщает Радио "Свобода".

В обнародованном в субботу заявлении аппарата президента говорится, что министерство внутренних дел и служба национальной безопасности готовят соответствующий список. При этом, все незарегистрированные охранные агентства будут ликвидированы в первую очередь.

В Афганистане услугами подобных фирм обычно пользуются американские военнослужащие, силы под командованием НАТО, Пентагон, представительство ООН, гуманитарные и неправительственные организации, посольства и офисы западных СМИ.