В Афганистане закроют частные охранные фирмы

22:48, 21 августа 2010
Мир
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Распоряжение президента

Президент Афганистана Хамид Карзай отдал распоряжение к концу года закрыть в стране все частные охранные фирмы, сообщает Радио "Свобода".

В обнародованном в субботу заявлении аппарата президента говорится, что министерство внутренних дел и служба национальной безопасности готовят соответствующий список. При этом, все незарегистрированные охранные агентства будут ликвидированы в первую очередь.

В Афганистане услугами подобных фирм обычно пользуются американские военнослужащие, силы под командованием НАТО, Пентагон, представительство ООН, гуманитарные и неправительственные организации, посольства и офисы западных СМИ.

 

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