Путин о Свенской ярмарке, традициях и ближайших соседях

Премьер-министр России Владимир ПУТИН считает, что Свенская ярмарка, открывшаяся в Брянской области, будет способствовать развитию отношений с Украиной и Беларусью.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе правительства РФ, об этом говорится в приветствие В.ПУТИНА участникам и гостям Свенской ярмарки.

«Отрадно, что на Брянской земле активно возрождаются славные традиции проведения ярмарок. На протяжении столетий знаменитые российские ярмарки притягивали людей, дарили им настоящий праздник, служили общению, развитию торговых и производственных связей», - отметил премьер-министр.

Он высказал уверенность, что нынешняя Свенская ярмарка позволит полнее раскрыть серьезный экономический, агропромышленный потенциал Брянщины, даст старт новым проектам межрегионального и международного сотрудничества, в том числе и с участием ближайших соседей - Белоруссии и Украины.