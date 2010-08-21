Жалобу "Антонова" на ВВС США рассмотрят в ускоренном режиме

Главное контрольное управление (GAO) США приняло к рассмотрению жалобу американо-украинского консорциума US Aerospace/"Антонов" на ВВС США. Как сообщает Aviation Week, протест будет рассмотрен в ускоренном режиме - за 65 дней вместо полагающихся ста. Таким образом, решение по делу GAO вынесет 6 октября 2010 года, а не 10 ноября, как предполагалось раньше.

Суть жалобы в том, что американские военные отказались принять заявку партнеров на участие в тендере на создание самолета-заправщика нового поколения.

Инициатором ускоренного рассмотрения жалобы US Aerospace и украинского авиастроительного предприятия "Антонов" стали сами ВВС. Согласно американскому законодательству, затребовать ускоренное рассмотрение жалоб вправе обе стороны, дело которых рассматривает GAO. В ходе рассмотрения дела тендер, по требованию GAO, может быть приостановлен до вынесения решения. Будет ли это сделано, пока неизвестно. По словам первого помощника генерального юрисконсульта GAO по вопросам военных закупок Ральфа Уайта, жалоба US Aerospace/"Антонова" предельно ясна, и решение по ней может быть принято быстро.

US Aerospace, напоминает Лента.ру, подала жалобу на ВВС США 2 августа 2010 года. Согласно заявлению компании, руководство, ответственное за проведение тендера KC-X, проигнорировало заявку консорциума. По данным US Aerospace, курьер с заявкой прибыл в штаб-квартиру KC-X в 13:30 9 июля 2010 года, ровно за полчаса до окончания приема документов. Однако служащие базы ВВС Райта-Паттерсона, где и расположена штаб-квартира KC-X, отказались его впустить, из-за чего курьер сумел отдать документы только в 14:05.

По оценке Пентагона и ВВС США никакие причины опоздания курьера не являются уважительными, поскольку у компаний, желающих принять участие в тендере, было достаточно времени, чтобы прислать все необходимые документы заранее.

О том, что "Антонов" намерен принять участие в американском тендере, стало известно 2 июля 2010 года. Консорциум US Aerospace и "Антонова" планировал представить на конкурс сразу три самолета-заправщика, созданные на базе транспортников Ан-124-100 "Руслан", Ан-122 и Ан-112, однако в конечном итоге прислал ВВС документацию только по последнему самолету. Ан-112 конструктивно основан на Ан-70 и способен перекачивать свыше шести тысяч литров топлива в минуту. Расходы на создание топливозаправщиков "Антонова" в случае победы компании в тендере составили бы около 29,5 миллиарда долларов, намного меньше, чем у конкурентов.

Тендер ВВС США на создание самолета-заправщика стартовал осенью 2009 года, а требования к самолетам Пентагон обнародовал в феврале 2010 года. С победителем тендера будет заключен контракт на сборку 179 летающих танкеров. Сумма сделки по разным оценкам составит от 35 до 50 миллиардов долларов.