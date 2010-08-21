МИД России об "оккупации Молдавии" и румынском шпионе

Как "недружественную инсинуацию" охарактеризовал официальный представитель МИД РФ Андрей Нестеренко высказывания президента Румынии Траяна Бэсеску по итогам встречи 19 августа в Яссах с премьер-министром Молдавии Владом Филатом об "оккупации Молдавии, угрожающей ее территориальной целостности".

"Муссировать тему «российской оккупации» можно сколько угодно в пропагандистских целях, даже претендуя на роль защитника суверенитета и территориальной целостности Молдавии. Можно также через это выплеснуть раздражение по поводу конфуза с румынским шпионом, на днях провалившим задание по сбору в Москве секретной информации", - добавил А.Нестеренко.