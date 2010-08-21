Азаров: Венгрия - надежный и последовательный партнер Украины

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ уверен, что Венгрия является надежным и последовательным партнером Украины и важным субъектом международной политики, экономики и безопасности.

Как сообщили УНИАН в Департаменте информации и массовых коммуникаций Секретариата Кабинета министров, об этом Н.АЗАРОВ написал в поздравительной телеграмме премьер-министру Венгерской Республики Виктору ОРБАНУ по случаю Национального праздника страны – Дня Святого Иштвана, основателя Венгерского государства.

«Мне особо приятно отметить, что Венгрия – надежный и последовательный партнер Украины в стремлении согласованно сотрудничать для того, чтобы двусторонние отношения развивались в духе дружбы и взаимопонимания, служили процветанию обоих держав, закладывали прочное основание в наше общее будущее в едином Европейском доме», - говорится в телеграмме.