Самолет с депортированными цыганами вылетел из Франции в Румынию

Около 60 цыган находятся на борту самолета, вылетевшего из аэропорта Лиона в Румынию, сообщает Би-Би-Си со ссылкой на французские СМИ.

Ранее, власти Франции объявили о начале депортации из страны цыган, живущих в лагерях, незаконно построенных по всей стране. Президент Франции Николя Саркози одобрил план депортации жителей цыганских лагерей после того, как в июле в городе Гренобль на юге страны произошли столкновения между членами цыганской общины и полицейскими.

Всего правительство планирует депортировать в Румынию и Болгарию около 700 человек.

По словам французских чиновников, высылка цыган осуществляется на добровольной основе. Каждый депортируемый взрослый получает от правительства 300 евро, на каждого ребенка выделяется 100 евро. Высылка сопровождается разрушением нелегальных поселений, в которых проживали цыгане. На данный момент уничтожено более 50 таких поселений, в последующие месяцы планируется разрушить еще около 250.