В Польше продолжаются споры из-за газового соглашения с Газпромом

Польское правительство на этой неделе может повторно рассмотреть утвержденный в феврале этого года газовый договор с „Газпромом” о поставках газа в страну и об условиях его транзита.

Как передает корреспондент УНИАН в Польше, пересмотр документа, который планировалось подписать до апреля, вызван необходимостью учесть замечания Европейской комиссии.

По данным издания Gazeta Wyborcza, газовый договор, который полякам с россиянами удалось согласовать после года переговоров, привел к конфликту между министром иностранных дел Польши Радославом СИКОРСКИМ и вице-главой правительства Вальдемаром ПАВЛЯКОМ.

Газета отмечает, что Р.СИКОРСКИЙ выступает за ликвидацию записи в соглашении, которая дает монопольное право „Газпрому” использовать ямальский газопровод, которым ежегодно через польскую территорией поставляется в Германию около 30 млрд. кубометров газа.

Иная позиция у В.ПАВЛЯКА, который возглавляет „Польскую крестьянскую партию”, создавшую с победителем последних парламентских выборов 2007 года - „Гражданской платформой” - правительственную коалицию.

По данным газеты, исполнительный орган Евросоюза, в который Польша вступила в 2004 году, хочет, чтобы подписанный между поляками и россиянами документ давал возможность „виртуального реверса„ ямальским газопроводом.

Это сделало бы возможным поставки газа в Польшу другими государствами ЕС, а не только „Газпромом”, как это предусмотрено утвержденным польскими и российскими властями договором.

Как сообщал УНИАН, первый публичный спор между Р.СИКОРСКИМ и В.ПАВЛЯКОМ касательно газового договора с „Газпромом” возник в конце марта.

Тогда возглавляемое вице-премьером министерство экономики обнародовало заявление, в котором опровергло информацию о том, что согласованный в январе 2010 года с россиянами договор нарушает законодательство Европейского Союза.

МИД в ответ заявил, что оценка соглашения министерством не может быть препятствием для ее подписания.

Справка УНИАН. Польша с января 2009 года не получает 25% газового импорта из-за российско-украинского газового конфликта, который привел к исключению швейцарского трейдера "РосУкрЭнерго" из схемы поставок.

«Газпром» с того времени частично компенсировал недопоставки. В.ПАВЛЯК заявлял, что в случае отсутствия договора с ноября этого года Польша может иметь проблемы с газовым балансом.