Комиссию по авиакатастрофе под Смоленском, обвиняют в коррупции

Польская редакция журнала Newsweek. заявляет, что Межгосударственная авиационная комиссия является “абсолютно коррумпированной организацией”, которая “традиционно возлагает вину за авиакатастрофы на пилотов для защиты собственных интересов”.

Как передает корреспондент УНИАН в Польше, издание пишет: „История МАК и ее председателя Татьяны АНОДИНОЙ, которая расследует причины смоленской авиакатастрофы, - это полоса больших афер и коррупционных скандалов”.

Newsweek отмечает, что созданный в 1991 году МАК должен был отвечать за безопасность авиадвижения в государствах СНГ, однако превратился в “уникальную структуру”, которая, с одной стороны, стала коммерческой компанией, которая получает доходы за сертификацию авиаоборудования, а с другой, - стал дипломатическим представительством, сотрудники которого получили тоже дипломатический иммунитет.

„Больше всего противоречий вызывает факт, что, определяя причину авиакатастроф, МАК сам себя судит – поскольку он допускает к использованию оборудование, возможную аварию или недостатки которого позже должен подтвердить”, - пишет издание.

Newsweek напоминает о катастрофе армянского самолета A320, причиной которой МАК назвал ошибку пилотов, скрыв информацию об ошибках диспетчеров и плохом техническом состоянии аэродрома.

По данным издания, в 2007 году МАК обвинил экипаж Ил-76 в катастрофе в Баку, при этом на самолет перед полетом были установлены двигатели, которые еще семь лет назад были списаны на металлолом. „МАК выдал на них сертификат, а компания, будто ожидая катастрофу, застраховала самолет на 10 млн. долларов”, - пишет журнал.

Как сообщал УНИАН, в мае МАК в предварительном отчете о причинах катастрофы самолета Президента Польши Леха Качиньского, который разбился 10 апреля под российским Смоленском, опосредствовано назвала виновными пилотов.

Ряд экспертов считает, что настоящей причиной авиакатастрофы могут быть неправильные данные, предоставленные экипажу диспетчером Смоленского аэродрома.