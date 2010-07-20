Беларусь и Литва договариваются о диверсификации поставок нефти и газа

Премьер-министр Беларуси Сергей СИДОРСКИЙ утвердил состав белорусской части двусторонней белорусско-литовской рабочей группы по сотрудничеству в вопросах топливно-энергетического комплекса.

Соответствующее распоряжение обнародовано на официальном сайте белорусского правительства.

Белорусскую часть группы возглавил первый заместитель премьер-министра Владимир СЕМАШКО. В состав группы вошли первый заместитель министра энергетики Эдуард ТОВПЕНЕЦ, заместитель председателя концерна "Белнефтехим" Владимир ВОЛКОВ, а также представители Минэкономики, Минюста, Минтранса, Госкомимущества, ОАО "Белтрансгаз", ЗАО "Белорусская нефтяная компания".

В соответствии с распоряжением, рабочей группе поручено до 1 ноября 2010 года в установленном порядке внести премьер-министру Беларуси предложения, касающиеся возможности строительства терминала сжиженного природного газа на территории Литвы для поставок сжиженного природного газа через литовскую территорию в Беларусь. Кроме того, рабочей группе предстоит подготовить предложения по поставкам нефти из Венесуэлы через морские терминалы и территорию Литвы в Беларусь.

Как сообщал УНИАН, договоренность о создании двусторонней рабочей группы по сотрудничеству в вопросах топливно-энергетического комплекса была достигнута в ходе встречи премьер-министра Беларуси Сергея СИДОРСКОГО и премьер-министра Литвы Андрюса КУБИЛЮСА 28 июня 2010 года в Минске.