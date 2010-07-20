Военные учения с участием авиации НАТО пройдут в Латвии
07:01, 20 июля 2010Мир
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Чтобы подготовиться к Афганистану
Чтобы подготовить латвийских военных к операции в Афганистане, во вторник, 20 июля, на полигоне в Адажи начнутся специальные двухдневные учения, сообщает сайт mixnews.lv.
"Очень важно обучать военнослужащих в условиях, максимально приближенных к реальности и с использованием современной натовской техники", - говорит представитель Военно-воздушных сил НАТО, полковник-лейтенант из Чехии Мирослав Свобода.
Во время учений впервые будут использованы военные истребители сил НАТО из Польши и США.
Сейчас в Афганистане несут службу около 160 латвийских миротворцев.
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