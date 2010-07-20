Военные учения с участием авиации НАТО пройдут в Латвии

Чтобы подготовить латвийских военных к операции в Афганистане, во вторник, 20 июля, на полигоне в Адажи начнутся специальные двухдневные учения, сообщает сайт mixnews.lv.

"Очень важно обучать военнослужащих в условиях, максимально приближенных к реальности и с использованием современной натовской техники", - говорит представитель Военно-воздушных сил НАТО, полковник-лейтенант из Чехии Мирослав Свобода.

Во время учений впервые будут использованы военные истребители сил НАТО из Польши и США.

Сейчас в Афганистане несут службу около 160 латвийских миротворцев.