Качиньский рассказал, как россияне под Смоленском задерживали его авто

Брат-близнец трагически погибшего в апреле Президента Польши Леха Качинского Ярослав КАЧИНЬСКИЙ считает соответственными за Смоленскую трагедию польскую и российскую власти, которые организовали президентский визит.

Как передает корреспондент УНИАН в Польше, об этом Я.КАЧИНЬСКИЙ заявил в интервью польскому изданию Gazeta Polska, в котором впервые после авиакатастрофы 10 апреля рассказывает о тогдашних событий.

„Хочу особо подчеркнуть, что организатором этого нынешнего выезда было правительство. Президент летел в Катынь правительственным самолетом, а не президентским – потому что такого не было, и нет”, - сказал он.

Я.КАЧИНЬСКИЙ, который проиграл внеочередные президентские выборы кандидату от польской партии власти Брониславу КОМОРОВСКОМУ, сказал, что польские и российские чиновники пытались не допустить визита Л.КАЧИНЬСКОГО в Россию на 70-ю годовщину Катыньской трагедии.

“...После телефонного разговора Владимира ПУТИНА и Дональда ТУСКА представители его правительства начали непосредственно заявлять, что в Катынь никто Президента не приглашает, и его выезд на 70-ю годовщину этого преступления не является необходимостью и повинностью, а какого-то рода непонятной прихотью”, - сказал он.

Я.КАЧИНЬСКИЙ, который возглавляет самую популярную в Польше оппозиционную партию „Право и справедливость”, сказал, что во время своего пребывания в Смоленске в день трагедии не принял соболезнований ни от главы польского, ни российского правительств.

„Для меня роль премьера ТУСКА и премьера ПУТИНА была в этом случае непонятна. Как по мне, они оба не отнеслись к визиту Леха Качинского с необходимым уважением и старательностью”, - сказал он.

Я.КАЧИНЬСКИЙ также заявил, что Д.ТУСК, который возглавляет правящую с конца 2007 года в Польше партию „Гражданская платформа”, „соревновался” с ним, кто быстрее прибудет на место Смоленской трагедии, а представители российских властей задерживали его автомобиль, пока первым не проехал глава польского правительства.

Кроме этого, по его словам, министр иностранных дел Польши Радослав СИКОРСКИЙ сразу после катастрофы в разговоре с ним возложил всю вину за трагедию на пилотов самолета.

Я.КАЧИНЬСКИЙ заявил, что сделает все для того, чтобы выяснить настоящие причины катастрофы и привлечь к ответственности причастных к ней лиц.

„Определение политически ответственных лиц за Смоленскую катастрофу не требует следствия”, - добавил он.

Как сообщал УНИАН, 96 польских граждан погибли во время авиакатастрофы самолета, который вез делегацию польских высокопоставленных лиц во главе с Президентом Польши Лехом Качиньским на мероприятия к 70-й годовщине Катыньской трагедии.

Справка УНИАН. Контролируемая российским властями Межгосударственная авиационная комиссия опосредствовано называет причиной катастрофы ошибку пилотов, которые осмелились посадить самолет в условиях сильного тумана.

Ряд экспертов в Польше называет возможной причиной трагедии неправильные данные, поданные экипажу самолета диспетчером Смоленского аэродрома.