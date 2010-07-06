Взрыв на электростанции в Торонто: без света 250 тысяч людей

Взрыв на электростанции в центре Торонто оставил без света значительную часть крупнейшего канадского города и едва не сорвал торжественный обед с участием британской королевы ЕЛИЗАВЕТЫ II и ее супруга герцога Эдинбургского ФИЛИППА.

Об этом сообщает РИА “Новости”со ссылкой на канадские СМИ.

Инцидент на электростанции Hydro One на Киплинг-авеню произошел в понедельник, 5 июля, приблизительно в 16.45 по местному времени. Предположительно, причиной взрыва стала сильная жара - около 34 градусов по Цельсию - установившаяся в эти дни в Торонто.

По данным телеканала СВС, всего без света остались около 250 тысяч жителей Торонто, в городе погасли светофоры и закрылись отдельные участки метро. На непродолжительное время было отключено электроснабжение международного аэропорта имени Пирсона, в результате был задержан ряд рейсов.

Перебой в подаче электроэнергии застал супруга королевы в отеле Fairmont Royal York, где ему предстояло вручать молодым людям премии герцога Эдинбургского.

Газета Globe and Mail отмечает, что принц отреагировал на внезапно воцарившуюся темноту с настоящей британской невозмутимостью и когда спустя несколько минут появилось аварийное освещение, он как ни в чем не бывало продолжил церемонию.

Технологические проблемы не помешали администрации отеля провести торжественный обед на 380 персон, на котором присутствовала королевская чета. Лифты и система кондиционирования воздуха в отеле продолжали функционировать, и королева осталась довольна приемом, отмечает «Газета.ру».