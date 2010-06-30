Избран президент Германии

30 июня в Германии прошли внеочередные выборы федерального президента. Им стал бывший премьер-министр федеральной земли Нижняя Саксония Кристиан Вульф (Christian Wulff), сообщает Deutsche Welle.

Выдвинутый в президенты блоком правящих партий Кристиан Вульф получил большинство голосов лишь в третьем туре голосования. За него проголосовали 625 делегатов. Главный соперник Вульфа, выдвинутый СДПГ и "зелеными", Йоахим Гаук (Joachim Gauck) получил 494 голоса. 120 голосов левых депутатов не отданы ни одному из претендентов.

Агентство dpa напоминает, что до Вульфа, который стал десятым федеральным президентом, в третьем туре голосования выбирали только двух: Густава Хайнемана в 1969 году и Романа Херцога в 1994-м.

Главу государства выбирали делегаты созываемого единственно с этой целью федерального собрания. Половина его состава (622 человека) - депутаты бундестага, еще столько же - откомандированные в Берлин выборщики от 16 земельных парламентов - ландтагов.

В нынешнем федеральном собрании 644 депутата являются членами либо сторонниками партий правящей коалиции ( 496- от ХДС/ХСС и 148 от СвДП). Представители СДПГ имеют 333 голоса, "зеленых" - 129, левой партии - 124. Еще 14 голосов принадлежат выборщикам, представляющим малые партии страны.