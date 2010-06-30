Янукович назвал главный итог переговоров со Шри Ланкой

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ убежден, что создание Смешанной межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству и украинско-шри-ланкийского Делового совета откроет новые возможности для развития активного сотрудничества двух государств в разных сферах.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе главы государства.

«Самое главное – мы договорились о создании межправительственной комиссии, которая будет нарабатывать практические вопросы на межгосударственном уровне в самых разнообразных отраслях экономики», – подчеркнул Президент сегодня на пресс-конференции после украинско-шри-ланкийских переговоров. Он добавил, что речь идет, в частности, о таких потенциально мощных сферах сотрудничества, как машиностроение, сельское хозяйство, энергетика, транспорт, связь, военно-техническая отрасль.

Глава государства отметил, что создание Делового совета на уровне Торгово-промышленных палат двух стран также будет способствовать развитию предпринимательства и обеспечению благоприятного инвестиционного климата.

«Деловой совет, в который войдут известные бизнесмены Украины и Шри-Ланки, также вместе с межправительственной комиссией будет нарабатывать практические, методологические вопросы, законы, подзаконные акты таким образом, чтобы все принятые нами решения, которые необходимо будет претворять в жизнь на территориях Украины и Шри-Ланки, решались», – сказал он.

Отвечая на вопрос о перспективах сотрудничества в военно-технической сфере, Президент отметил существующую заинтересованность в таких ее аспектах, как ремонт самолетов, вертолетов, создание учебной базы, обучение специалистов и тому подобное.

«Когда этот вопрос будет полностью проработан, мы об этом сообщим. Сейчас есть намерения, и мы видим, что они реальны. Обе стороны заинтересованы в их реализации», – сказал В. ЯНУКОВИЧ.

«Мы заинтересованы в строительстве ГЭС – и это реально мы можем делать. Мы заинтересованы в разведке и разработке нефтяных месторождений», – сказал он, добавив, что все эти вопросы также представляют интерес для Шри-Ланки и были сегодня обсуждены. «Но об этих вопросах будут не только говорить – их будут предлагать и чиновники из наших правительств, Межправительственная комиссия и Деловой совет», – заметил В.ЯНУКОВИЧ.

«Мы имеем большую перспективу значительного расширения наших торгово-экономических отношений. Кроме того, мы можем планировать нашу поддержку на уровне международных организаций. Мы уже договорились, что будем поддерживать друг друга, чтобы защищать свои интересы», – отметил Президент.